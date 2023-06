MC Daniel desembarca no Brasil após término com Mel Maia

MC Daniel, de 24 anos, está em solo brasileiro após realizar alguns shows pela Europa. O cantor, que confirmou o término de seu namoro com Mel Maia, desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira.

Mel e Daniel permaneceram juntos por sete meses. Nesta segunda-feira, no Instagram, o funkeiro admitiu que está em seu pior momento. "Estou no meu pior momento de cabeça, mas estou vendo muito bem quem é quem. Estou vendo quem está soltando a minha mão e quem está comigo. Vou me reerguer, porque já passei por isso a vida inteira. Mentiras, pessoas tentando me prejudicar", desabafou ele.

"Sentindo ansiedade, angústia no peito, tristeza, vontade de sumir. Sei lá, estou ficando louco, é Deus, psicólogo... Não estou em um momento bem mesmo de cabeça. E agora vou dar um tempo daqui [Instagram], dar uma pensada, ver onde tô errando, acertando, conversar com um profissional também", completou.