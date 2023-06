Solteira, Luciana Gimenez posta cliques sensuais e fala sobre namorar novamente: 'Pronta'

Rio - Luciana Gimenez, de 53 anos, aproveitou para refletir sobre o amor durante o Dia dos Namorados, celebrado na segunda-feira. Solteira, a apresentadora sensualizou em um ensaio fotográfico publicado no Instagram e admitiu sentir-se pronta para amar novamente.

"O amor é como a noite: intenso, acolhedor e misterioso, mas ao mesmo tempo é orvalho da manhã anunciando que o novo dia chegou e que tudo se renova. O amor transforma o dia, as horas, os minutos e até os segundos. Amor é muito, mas são detalhes. Amor são borboletas na barriga, mas a certeza do querer. É brilho nos olhos e a certeza de que tudo vai dar certo. Porque se não der, sempre haverá um abraço quente para voltar", iniciou ela na legenda dos cliques em que aparece com uma lingerie recortada, com detalhe de coração nos seios e uma saia longa preta.

"Amo amar e me sinto pronta para dar minha melhor versão do amor", concluiu a apresentadora, que em maio, terminou seu namoro de dois anos com o empresário Eduardo Buffara.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enaltecer Luciana. "Musa!", afirmou uma usuária. "Essa mulher tem uma personalidade fora do comum e atitude de poucas!", ressaltou um fã. "Maravilhosa! Amei!", escreveu outra. "Chiquérrima!", opinou ainda uma internauta.