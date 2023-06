Emilio Dantas e Caio Manhente cantam música de Cazuza em 'Vai na Fé' e recebem elogios

Rio - Emilio Dantas e Caio Manhente, que dão vida a Theo e Rafa, em "Vai na Fé", da TV Globo, impressionaram os internautas ao protagonizarem uma cena emocionante em "Vai na Fé", da TV Globo, nesta segunda-feira. Os personagens se despediram após Theo ser expulso de casa por Clara (Regiane Alves) e cantaram a música "Mal Nenhum", de Cazuza.

"Me deixem, bicho acuado por um inimigo imaginário, correndo atrás dos carros como um cachorro otário", cantou Rafa, que estava de fones de ouvido. Theo continuou a letra. "Me deixem, ataque equivocado por um falso alarme quebrando objetos inúteis como quem leva uma topada...".

Após a cantoria, Theo comentou com o filho. "A gente briga tanto e se reconhece na mesma música. Eu já tive a sua idade, eu já me senti sem lugar no mundo, eu já me senti sem encaixe, sei que dói", afirmou. "Quando você aprendeu a causar dor?", perguntou Rafa. "Foi o tempo. Com o tempo a dor virou raiva", respondeu o vilão.

Os internautas elogiaram a cena e a atuação de Emilio e Caio no folhetim de Rosane Svartman. "Arrepiei. Foi o máximo ver os dois cantando as dores. Que cena", comentou um usuário do Twitter. "Caio Manhente arrasou em cena, que voz linda. E o grande Emilio Dantas. Que talento é esse que voz linda também. Divo, maravilhoso, mostro sagrado da dramaturgia brasileira", disse outro.

Para quem não lembra, Emilio interpretou Cazuza no espetáculo "Cazuza - Pro dia Nascer Feliz" (2013-2015), sobre a trajetória do cantor, que faleceu em 1990, vítima de Aids. O ator conquistou o Prêmio Bibi Ferreira, considerado o mais importante do teatro musical, pela sua performance.

Caio Manhente e Emílio Dantas cantando "Mal Nenhum", do Cazuza. Que Cena! #VaiNaFé

pic.twitter.com/9XGvoKRUg1 — Brenno De Moura (@mbrenno_) June 12, 2023

Caio Manhente arrasou em cena que voz linda e o grande Emilio Dantas que talento é esse que voz linda também. divo, maravilhoso, mostro sagrado da dramaturgia Brasileira — Mercya Rodrigues (@MercyaRodrigue3) June 12, 2023

Arrepiei, foi o máximo ver os dois cantando as dores. Que cena!.

Esses atores: Emílio Dantas e Caio Manhente. — Nair Barboza Lima (@NairBarbozaLim4) June 12, 2023

"Já tive tua idade e já me senti sem lugar no mundo, Rafa. Me sentir sem encaixe. Sei que doi." (Theo)

"Quando voce aprendeu a causar dor?" (Rafael)

"Foi o tempo. Com o tempo a dor virou raiva."



Caio Manhente e Emílio Dantas GIGANTES. #VainaFé pic.twitter.com/nBHbktMZXI — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 12, 2023

CARAMBA TO TODA ARREPIADA!!! QUE CENÃO!!!! theo e rafa cantando mal nenhum do cazuza.



EMILIO DANTAS E CAIO MANHENTE ARTISTAS #vainafé pic.twitter.com/3c0qBQzWp7 — alex dunphy barbosa (@thkalinda) June 12, 2023

assisto a novela pela lumiar e todo mundo que assiste também tem seus favoritos mas tem uns 30 minutos que o capitulo terminou e eu tô VIDRADA nessa cena como é possivel em poucos segundos emilio dantas e caio manhente terem emocionado tanto #vainafépic.twitter.com/Uh5Pg7k4RE — alex dunphy barbosa (@thkalinda) June 12, 2023