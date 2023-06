Susana Vieira recorda último pedido da mãe e vai às lágrimas

Susana Vieira, de 80 anos, foi às lágrimas durante o podcast "Podpeople", apresentado pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, ao relembrar o último pedido de sua mãe, Maria da Conceição, que morreu de câncer com apenas 42 anos. A veterana da TV também comentou a reação da irmã, Sandra, 16 mais nova que ela, no momento difícil.

"Me avisaram que minha mãe estava indo para a sala de cirurgia. Ela ia operar o cérebro, estava com câncer...Fui com ela de mãos dadas e ela me pediu: 'Toma conta da Sandrinha para mim'. E ela foi embora para a cirurgia e não voltou mais. Minha irmã ficou no corredor aguardando ela voltar quando ouço um grito fortíssimo. Era Sandrinha. Como ela sofreu, tadinha, e eu não pude fazer nada. Ela está triste até hoje", contou a atriz.

Ana Beatriz, então, comentou: "Você assumiu esse compromisso com ela, de cuidar da Sandrinha, e a gente vê isso acontecendo até hoje". Na sequência, a atriz assumiu que a morte da mãe foi um choque. "A pior coisa da minha vida foi minha mãe ter morrido tão cedo e era com ela que um dia eu gostaria de reencontrar, se isso fosse possível".