Preta Gil fala sobre término do casamento: 'Me separei antes de descobrir traição'

Após o fim do casamento com Rodrigo Godoy, Preta Gil celebrou o Dia dos Namorados, nesta segunda-feira, ao lado de vários amigos famosos como Pabllo Vittar, Carolina Dieckmann, Fernanda Paes Leme, Gominho e Gabi Melim. No Instagram, a cantora de 48 anos, em tratamento contra um câncer no intestino, abriu o coração, disse que se separou antes de descobrir a traição do ex e falou sobre a solteirice.

"Sabe aquele ditado: antes só do que mal acompanhado? Então, foi esse sentimento que me fez escolher estar só nesse processo difícil e doloroso que estou passando, e consequentemente no Dia dos Namorados", começou Preta.

"Temos tanto, mas tanto o que questionar. Tanta gente namorando ou casada, mas infeliz, só porque acham que estar só é algo que nos diminuiu. Acredite, estar só pode ser transformador e eu escolhi isso. Pra quem ainda não entendeu, me separei antes de descobrir a traição", continuou.

"Esse dia é angustiante para muitas pessoas solteiras, pois elas não entenderam o valor de se amar e se valorizar ainda. Vamos celebrar esse dia também, pelos que estão em um relacionamento saudável", concluiu a filha de Gilberto Gil.

Conforme a informação dada em primeira mão pelo colunista de O DIA, Thiago Sodré, Preta e Rodrigo Godoy estavam enfrentando problemas no relacionamento e decidiram terminar a relação recentemente. Eles estavam casados desde 2015. O personal trainer chegou a ser acusado de trair Preta com a ex- personal stylist da cantora, Ingrid Lima.

