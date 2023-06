Bianca Andrade posta foto com modelo trans no Dia dos Namorados e seguidores pedem: 'Assume'

Rio - Bianca Andrade, de 28 anos, aproveitou o Dia dos Namorados, comemorado na segunda-feira, para causar alvoroço na web. No Instagram, a influenciadora digital publicou um clique em que aparece beijando o modelo Sam Porto, de 28, e recebeu inúmeras cobranças dos internautas para "assumir" o possível relacionamento dos dois.

"Essa galera gosta de beijar na boca, né?", escreveu Bianca na legenda da imagem, que faz parte da nova campanha de sua marca de maquiagem, protagonizada pelo modelo trans.

Nos comentários, seguidores apontaram a existência de um suposto romance entre Bianca e Sam e também aproveitaram para enaltecer a dupla. "Assume, Bianca! Assume aí!", pediu uma fã. "Eu vou fingir que não entendi, tá?", brincou outra. "Eu amo!", afirmou uma admiradora. "Coisa linda!", opinou um internauta. "Para não dizer que eu não te assumo", escreveu uma usuária, bem-humorada, referindo-se à atitude da empresária.



Rumores de um suposto affair entre Bianca e Sam tomaram conta da web no final do mês de maio. Na ocasião, a influencer havia publicado um vídeo em que aparecia trocando beijos com o rapaz e ainda fez piada sobre perder "a postura com moços bonitos". Após a repercussão, a influenciadora alegou que as imagens tratavam-se apenas de uma nova ação publicitária de sua marca de cosméticos.

"Essa foi a minha primeira campanha do ano. Estou investindo em projetos sociais. Esse semestre, eu ficarei voltada para uma outra parte do meu trabalho voluntário social. Era algo que queria fazer há muito tempo. E no segundo semestre focarei nos meus negócios. A gente veio para causar, para fazer buzz", declarou ela à revista "Marie Claire Brasil".