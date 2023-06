Ana Maria Braga admite ter feito simpatia para Santo Antônio no passado: 'Para desencalhar'

Rio - Ana Maria Braga, de 74 anos, divertiu o público ao assumir já ter feito uma simpatia para Santo Antônio, também conhecido como santo casamenteiro. A apresentadora relembrou o episódio durante o "Mais Você", desta terça-feira, ao falar sobre a celebração do Dia de Santo Antônio, que ocorre em 13 de junho.

No decorrer do programa, a loira aproveitou para contar a história de Santo Antônio e ensinar a fazer algumas simpatias tradicionais que ajudam, segundo ela, a "desencalhar de vez". Ao detalhar um dos rituais mais famosos, em que se coloca a imagem do santo de cabeça para baixo dentro de um copo d'água, Ana Maria confessou: "Essa aqui eu já fiz".

Divertida, a apresentadora que, atualmente, namora o editor Fabio Arruda, acrescentou que a prática das simpatias para Santo Antônio ficaram no passado. "Não estou precisando", garantiu.