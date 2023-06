Xuxa fala sobre depoimento emocionante de sua 'segunda mãe' em documentário

Rio - Xuxa Meneghel falou sobre o depoimento que mais a emocionou no documentário que leva seu nome e estreia em julho no Globoplay. A apresentadora destacou que o depoimento de Maria, considerada sua segunda mãe, foi um dos que mais chamou sua atenção ao assistir a produção, assinada por Pedro Bial.

“Vários trechos me emocionaram, mas acho que o mais marcante foi o depoimento da Maria. Fiquei feliz que ela pôde fazer parte antes de morrer. Mas vou deixar as pessoas verem e, com certeza, cada uma vai ter uma percepção”, disse ela sobre a funcionária que esteve ao seu lado por mais de 33 anos.

Maria do Rosário morou com Xuxa Meneghel de 1988 até 2021, quando faleceu em decorrência de problemas respiratórios, que já enfrentava.

A série documental que conta com cinco episódios, vai trazer diferentes perspectivas sobre a trajetória de Maria das Graças Meneghel como modelo, apresentadora, cantora, atriz, estrela internacional, popstar, rainha, filha e mãe. Além de Maria, membros da família, como a filha, Sasha, e o irmão Blad, participam de "Xuxa - O Documentário".

Amigos como Renato Aragão, Sérgio Mallandro, Luiza Brunet e as ex-paquitas Andrea Veiga e Tatiana Maranhão estão na série, assim como a diretora e empresária Marlene Mattos, com quem Xuxa reencontrou para o documentário após anos sem contato algum. Chacrinha e Rita Lee também são figuras lembradas na atração, que reúne mais de 30 depoimentos, a maior parte deles exclusivos.