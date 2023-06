Dudu Camargo solta indireta na biografia do instagram após saída do SBT

Rio - O ex-apresentador do SBT, Dudu Camargo, usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para quebrar o silêncio após sua saída do SBT. Sem entrar em detalhes sobre as polêmicas, que incluem acusações de ter usado um camarim para fazer as necessidades fisiológicas e se limpar com uma toalha, causando alvoroço na emissora, o rapaz utilizou uma citação bíblica para se defender.

"O preconceituoso julga sem conhecer. Já o sábio procura entender. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim", escreveu Dudu na biografia de seu perfil no instagram, usando ainda um link de uma matéria que falava sobre a queda de audiência do programa, com a sua ausência.

O apresentador foi desligado da emissora na última semana. Camargo comandava o telejornal "Primeiro Impacto", do qual foi afastado, sem os motivos da demissão.