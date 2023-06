Atriz de 'Barbie' revela pedido para a diretora do filme

Rio - A protagonista do live-action de "Barbie", Margot Robbie, falou sobre sua paixão ao universo rosa pink da boneca, que vem desde a infância. Em entrevista a Kelly Clarkson, em seu talkshow, a atriz revelou um pedido para a diretora do longa-metragem, Greta Gerwig.

Barbie na caixa! Previsto para chegar aos cinemas no final de julho, o aguardado longa em live-action da boneca mais famosa do mundo já pauta os principais assuntos sobre cultura pop, na mídia. Na última segunda, 12/6, a protagonista do filme, Margot Robbie, esteve em um papo com Kelly Clarkson, em seu talk show. O pedido da atriz foi atendido e o set contou com um detalhe especial na estrutura usada para ser casa da personagem.

"O que você quiser que aconteça nesse filme da Barbie, vamos fazer isso. Eu só tenho um favor a pedir: por favor, por favor, por favor, podemos ter uma Casa dos Sonhos onde ela tem um escorregador que vai do quarto até a piscina? Porque essa é a minha meta de vida", disse Margot.