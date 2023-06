Jéssica Mueller mostra ferimento de acidente em carro de aplicativo

Rio - Ex-integrante do "BBB 18", Jéssica Mueller relatou aos seguidores que acabou ferindo o rosto ao pegar sua bagagem no porta-malas de um carro de aplicativo. Nesta terça-feira (13), ela exibiu o ferimento e esclareceu detalhes do ocorrido.

"Saí do Uber rápido porque tinha que pegar a mala e não gosto de demorar para não incomodar os carros detrás. O porta mala abriu e quando fui pegar a mala, ele fechou e deu nisso", começou. "Eu sei que podemos pedir para o motorista pegar as coisas no porta mala afinal é o carro deles, mas eu tenho a mania de fazer tudo sozinha. Fica o aviso para cuidarem disso", disse.



Antes do incidente, a ex-BBB lamentou uma perda familiar. "Hoje o céu ganha mais uma estrela. Deus te receba de braços abertos, meu avô amado", escreveu nos Stories ao compartilhar alguns momentos na companhia do avô.