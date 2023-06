Shakira encanta seguidores em postagem ao lado da mãe

Rio - Shakira usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para publicar um registro ao lado da mãe, Nidia Ripoll, mostrando várias similaridades com a matriarca da família. Os detalhes não passaram despercebidos aos fãs, que aproveitaram a postagem para comentar sobre a relação das duas.

"Sim, com essa idade eu ainda sento no colinho da mamãe", escreveu a cantora, que recebeu uma série de elogios dos admiradores.

"Para nossas mães, sempre seremos bebês", afirmou um seguidor. "Eu daria tudo para voltar a sentar-me nas pernas da minha mãe. Aproveite o máximo que puder", escreveu outra fã. "Não existe lugar melhor no mundo e mais seguro do que no colo da mamãe", comentou um terceiro.