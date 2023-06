Brunna Gonçalves expõe truques para apimentar o sexo com Ludmilla

Rio - Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para falar sobre sua intimidade com a esposa, Ludmilla. A bailarina disse que a relação sexual das duas melhorou com o passar dos anos, além de dar dicas para apimentar o momento entre os casais.

"Já ouviu falar que o sexo vai perdendo a graça com o tempo de relacionamento? Mas já pararam para pensar que se você tem mais intimidade, tem mais liberdade para explorar e se permitir e, assim, ter mais prazer?", questionou Brunna.

A ex-BBB também falou sobre como tem feito para não deixar o relacionamento cair na rotina. "No meu relacionamento, o tempo só ajudou porque a gente foi criando mais intimidade uma com a outra, fomos conhecendo mais o corpo uma da outra, o que uma gosta, o que a outra não gosta... o mood do sexo no momento, se é mais selvagem, mais amorzinho... fomos criando várias maneiras de não cair na rotina, com o uso de brinquedos e por aí vai, e muito diálogo", revelou.