Karoline Lima desabafa após Éder Militão assumir namoro: 'Fim de ciclo'

Rio - Karoline Lima, mãe da filha de Éder Militão, desabafou nesta terça-feira (13) sobre o novo namoro assumido pelo jogador de futebol. A influenciadora de 27 anos afirmou que encerrou um ciclo e que decidiu se manifestar após ver seu nome em diversos portais de notícias.

"Gente, parei aqui para almoçar e comecei a olhar meu celular, meu Instagram. Estou vendo meu nome aí nos posts de fofoca. Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, que eu estou muito leve, que eu estou trabalhando, vivendo a minha vida, que atingi um patamar muito legal de reconhecimento, porque vim para Madri a trabalho. Só queria deixar claro que não existe nenhum tipo de interesse amoroso com ninguém, nenhum tipo de envolvimento amoroso com ninguém", disse.

Ela comentou que deseja que as pessoas sigam em frente com suas vidas. "Estou feliz por as pessoas estarem seguindo a vida, estou feliz por tudo estar se resolvendo. Estou priorizando a minha paz, a paz da minha filha... E o que aconteceu nos últimos dias foi o fim de um ciclo em paz. Eu merecia isso, a Cecília merecia isso e eu só quero ficar de boa com todo mundo, porque, como eu comentei com vocês, eu estou na fase mais de boa da minha vida e eu quero continuar assim."

Sem mencionar o nome do ex-namorado, Karoline Lima pediu que os internautas parem de associá-la com outras pessoas. "Eu peço para que não me envolvam mais com nenhum tipo de notícia que envolva outras pessoas, porque eu realmente não tenho nada a ver com isso e nem quero ter nada a ver com isso. Estou muito feliz, muito leve. Estou dando o foco da minha vida para a minha filha, para mim e para o meu trabalho, que é o que interessa no momento."