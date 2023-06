Stênio Garcia faz harmonização facial e resultado choca a web

Rio - Stênio Garcia, de 91 anos, mostrou nesta terça-feira (13) um novo visual após realizar uma harmonização facial completa, com direito a intervenções na região da mandíbula, preenchimento de malar, boca e sobrancelha.

O ator também se submeteu a procedimentos de ultrassom, lipo de papada, além de lasers para melhorar a pele e preenchimento com Botox.

Segundo o programa "Fofocalizando", do SBT, que mostrou o resultado das medidas estéticas, o artista é a pessoa com mais idade que fez uma harmonização facial. "Estou me sentindo renovado, pelo menos 15 anos a menos", assumiu Stênio.

Internautas não deixaram o momento passar desapercebido, esboçando reações de espanto diante do resultado das medidas. "Tá a cara do ken humano, só que mais velho", escreveu um. "Não ficou legal não", disse outra. "Parabéns, ficou horrivel, estava melhor antes", comentou um terceiro.