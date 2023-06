Maisa diverte fãs com resposta a boatos de affair: 'Zero namorados'

Rio - Nesta terça (13), Maisa Silva usou sua conta no Twitter para responder os rumores que se espalharam na internet sobre sua vida amorosa. A atriz chegou a brincar que nem ela estava sabendo do suposto namoro.

Os boatos começaram a ser repercutidos pelo colunista Léo Dias, que divulgou que a famosa estava envolvida há quase um mês com o jogador Rodrygo Goes, do 'Real Madrid'. Em suas redes, o jornalista escreveu: "Há cerca de um mês rumores dão conta que Maisa Silva está conhecendo melhor o jogador Rodrygo Goes."

Maisa decidiu alfinetar o fofoqueiro nas redes, citando a matéria de Léo em sua resposta: "Há cerca de um mês rumores dão conta que estão inventando coisas sobre a prima aqui kk. Conheça Maisa, a brasileira que não pode ter amigo homem que todo mundo fica falando que tá de affair. Segundo a própria, se a vida amorosa dela fosse agitada como vocês afirmam ela tava feita. SAIBA TUDO!", escreveu.

A artista também disse que a notícia de seu suposto relacionamento pegou até ela de surpresa. "Inclusive eu li que eu tava quase NAMORANDO. Queria muito saber de onde tiram isso e saem falando sem poder provar. A prima segue cheia de amigos e um total de 0 namorados...", brincou.



Fãs da apresentadora se divertiram com seus comentários bem-humorados: "Prima, você tá encalhada?", indagou uma internauta. "Vida amorosa da prima está igual ao Corinthians, quando pensa que vai, encalha", observou outro. "Se a até a MAISA tá encalhada, quem sou eu para não estar", afirmou uma terceira.