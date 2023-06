Arthur Aguiar revela nova namorada aos seguidores

Rio - O ex-BBB Arthur Aguiar usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para assumir o relacionamento com a empresária Jheny Santucci, com quem publicou uma foto após o dia dos namorados.

Os dois haviam sido flagrados em um show do cantor Gusttavo Lima, além de marcarem presença nesta segunda-feira (12) em um evento da NBA em São Paulo.

No registro publicado pelo ator, a empresária que tem empreendimentos no ramo da beleza, como uma clínica de bronzeamento artificial e um salão de cabeleireiros, aparece se maquiando. Entre as famosas atendidas pelas empresas de Jheny estão Juliette, Juju Salimeni e Vanessa Lopes.