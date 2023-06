Novo clipe de Cláudia Leitte traz protagonistas com mensagens em libras

Rio - Cláudia Leitte lançou nesta terça-feira (13) o clipe do single "Especialistas", que mistura gingados de influência nordestina, a participação do cantor pernambucano Nattan. A música traz a história de um casal que vive um relacionamento de amor e sacanagem, sem se importar com os fofoqueiros de plantão, trazendo como protagonistas do vídeo, uma professora de Libras e um ator que possui total deficiência auditiva.

"No realverso, ou seja, no mundo em que a gente vive intensamente, quando queremos muito nos comunicar com o outro, as nossas mãos falam e os nossos olhos escutam e isso só se torna possível porque o sentimento é a linguagem do coração. Sentir o outro é a única forma de realmente 'ouvir' o outro. Por isso, eu abri mão do protagonismo no meu próprio videoclipe e convidei pessoas que são especialistas no sentir para compreender o outro: uma professora de libras e uma pessoa surda para sentirem e transmitirem a mensagem da canção”, explica a cantora.



"Não importa se as pessoas falam o mesmo idioma ou não. Sentir nos permite ter conexão com o mundo à nossa volta, seja para entender ou simplesmente fazer parte dele.", afirma Ricardo Figueira, que trabalha diretamente com Claudia Leitte, explicando que o clipe é uma nítida mensagem de que quando há sentimento verdadeiro há conexão.



O trabalho está sendo lançado junto a uma campanha que convida o público a fazer amor em Libras, além da divulgação de vinhetas que chamam as pessoas a ouvirem a música.