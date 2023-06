Lexa aproveita passeio ao lado de Anitta na Europa

Rio - Lexa aproveitou a terça-feira (13) em um passeio de barco na Europa. A cantora está viajando para curtir a temporada de sol na região, ao lado de Juliette, Anitta e Jade Picon. Nas redes sociais, a sapequinha publicou um registro em que aparece de biquíni e atraiu elogios na web.

"Meu deus, gostosa", disse Bruna Griphao. "Êh, Gostosa", comentou o marido MC Guimê, com quem a artista anunciou que reatou o casamento recentemente. "Gata é ela", escreveu a cantora Gabi Luthai.

Após se reconciliarem e passarem o dia dos namorados juntos, o casal viajou para o exterior e comemora a boa temporada.

A retomada do relacionamento aconteceu cerca de dois meses depois da polêmica no BBB 23, em que o artista passou a mão nas costas, nos seios e no bumbum da modelo mexicana Dania Mendez, que gerou uma investigação por assédio sexual e sua eliminação do programa.