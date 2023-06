Otaviano Costa se derrete com beleza de Flávia Alessandra de biquíni

Rio - O apresentador Otaviano Costa, de 50 anos, compartilhou uma foto da esposa, Flávia Alessandra, de biquíni e divertiu internautas com a legenda. Em uma postagem desta terça (13), ele aproveitou a pose da atriz, de 49 anos, para fazer uma gracinha e elogiar a beleza amada.

No post, Flávia está de biquíni micro, deitada com os braços esticados em um chão de pedra. Otaviano logo percebeu o potencial daquela posição e brincou: "FLAGRA: a atriz Flávia Alessandra é vista desmaiada após não ouvir um 'Eu te amo' de seu marido e apresentador Otaviano Costa!"

O artista escreveu toda a legenda em estilo jornalístico, imitando uma matéria de uma coluna de fofoca. "Testemunhas afirmam que ele não externou a sua paixão pela belíssima atriz e ela caiu aos prantos e desmaiou na região de Teresópolis, no Rio de Janeiro. A coluna deseja resiliência e calma à Flávia! #ForçasFlávia", concluiu.

Fãs do casal se admiraram com a beleza da famosa: "Sereia linda", elogiou uma pessoa. "Que absurdo esse tal de Otaviano não falar 'te amo' para essa musa!", brincou outra. "Você que deve passar mal todo dia com a beleza dela", observou uma terceira.