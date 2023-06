Jornalista da Globonews é demitida após criticar emissora em podcast

Rio - A jornalista Cecilia Flesch foi demitida da Globonews, nesta terça-feira, após a repercussão de sua entrevista para o podcast "É Noia Minha?", em que criticou a emissora. A entrevista aconteceu em abril, mas alguns trechos voltaram a circular na internet na última segunda-feira. Em determinado momento da conversa, Cecilia chamou a Globonews de "Rivonews", em uma referência ao medicamento Rivotril, que é um ansiolítico.

"A gente chama de 'RivoNews'. Não tem como fugir da realidade. E como a gente foge da realidade? Se medicando", disse a jornalista no podcast. Ela também reclamou do fato de a emissora "só falar de política e economia". "É um saco só falar de política e economia. Se vocês já me viram fazendo uma pergunta no jornal, eu estava jogando TwoDots dois segundos antes", afirmou, fazendo referência a um jogo online que ajuda na concentração.

Cecilia se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo em julho de 2022 para assumir a apresentação do "Em Ponto". A jornalista reclamou de não ter uma rotina, já que antes disso era comumente escalada para substituir outros apresentadores, sem ter um programa fixo.

"Eu pedi para ter uma rotina para os meus chefes. Eles falaram: 'Agora vou te dar uma rotina. Agora você vai começar às 3h' (risos)", disse ela, sobre o convite para comandar o noticiário. A jornalista também afirmou que a redação do Rio é um "caos". "Foram 16 anos na redação no Rio de Janeiro, onde a cada cinco palavras, três são palavrões. Aqui (em SP) as pessoas são mais sérias, mais caladas, e tudo bem".

Após a demissão, Cecilia usou o Instagram para informar que está "bem". "Prometo que depois venho aqui e falo, ok? Muito obrigada por toda a enxurrada de carinho dos amigos virtuais e não virtuais. Estou bem. Mesmo", escreveu na noite desta terça.

De acordo com a Globo, já havia um desejo de mudança no "Em Ponto", noticiário apresentado por Cecilia. O programa será reformulado para se tornar mais dinâmico. A jornalista Mônica Waldvogel, que atuava como comentarista, vai entrar como âncora do "Em Ponto" nas próximas semanas ao lado de Tiago Eltz. O "Globonews Mais" será comandado apenas por Julia Duailibi.

Confira o comunicado da Globo sobre a demissão de Cecilia Flesch

"Após 17 anos de frutífera colaboração, Cecilia Flesch deixou hoje de fazer parte dos quadros da GloboNews. Em reunião com ela no Rio na tarde de hoje, a direção do canal pôde agradecer a ela pelos anos de dedicação. O Em Ponto terá como apresentadores Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, com estreia prevista para os próximos dias. Até lá, o telejornal será apresentado interinamente por Bete Pacheco".