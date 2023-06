Que corpão! Juliette empina bumbum durante viagem para a Crocácia

Rio - A cantora Juliette está curtindo bastante sua viagem de férias com as amigas Anitta, Jade Picon e Lexa. As artistas estão aproveitando o verão europeu na Croácia. Juliette postou no Instagram, nesta quarta-feira, algumas fotos em que aparece sensualizando com um biquíni bem pequenininho e recebeu vários elogios.

"Me dá vontade de entrar para academia vendo o corpo da Ju", brincou uma seguidora. "Deve ser muito bom ser rica", disse outra pessoa. "Tão linda", disse outro admirador. Nas imagens, Anitta, Juliette, Lexa e Jade Picon aparecem passeando de barco, almoçando e mostrando seus corpões esculturais de biquíni nos pontos turísticos da Croácia.