Anitta tem relógio de R$ 105 mil roubado na Croácia

Em meio a uma viagem de férias com as amigas, Anitta, de 30 anos, viveu uma situação pra lá de desagradável. A Poderosa teve seu relógio roubado na Croácia. No Instagram, a cantora compartilhou uma imagem do acessório, que custa cerca de R$ 105 mil, e alertou seus seguidores sobre o ocorrido.

"Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio, foi roubado de mim. Obrigada", afirmou ela. Já em seu perfil secundário, onde só fala português, Anitta comentou: "É isso, meu relógio foi roubado aqui na Croácia. E agora a gente vai fazer o quê? Continuar vivendo a vida feliz, porque não tem o que fazer. Agradecer a Deus que estamos vivos, com saúde e está tudo ótimo".

Na manhã desta quarta-feira, Anitta deu mais detalhes sobre o roubo e tranquilizou os fãs. "Estou bem. Ontem, quando a gente saiu a noite, entraram na nossa casa e roubaram as minhas coisas. Mas está tudo bem. A gente está vivo, com saúde, coisas a gente compra novas, porque a gente trabalha muito".