Tá namorando? Linn da Quebrada posa nos braços de novo affair

Rio - A ex-BBB Linn da Quebrada postou nos Stories, do Instagram, uma foto em que aparece abraçadinha com um rapaz. Na legenda da imagem, a cantora colocou apenas um emoji de silêncio. Linn também fez suspense sobre a identidade do moço e não contou aos seus seguidores quem é seu novo affair.

Recentemente, Linn foi alvo de críticas da também ex-BBB Natália Deodato, que afirmou que a cantora "não conversa com pobre". "É estrela, não fala com pobre não. A gente tem um grupo eu, ela, Jessi e Naiara Azevedo. Nós três ficamos falando sozinhas lá", disse Natália durante o reality show "A Grande Conquista", da Record.

Linn rebateu as críticas e disse não ser elitista, mas confirmou que não mantém contato com seus ex-colegas de confinamento para preservar sua "saúde mental".