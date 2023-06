No hospital, Simony desabafa sobre dificuldades enfrentadas no tratamento de câncer: 'Cansada'

Rio - Simony, de 46 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para comentar os desafios enfrentados durante seu tratamento contra o câncer de intestino. No Instagram, a cantora também publicou um registro onde aparece em um hospital e ainda aproveitou para enviar uma mensagem de incentivo aos fãs.

"Sigo firme na jornada. Tem dias que me sinto cansada, porém lembro de tudo que ainda tenho pra realizar, do quando Deus me segurou no colo até aqui e das promessas dele na minha vida . A tristeza passa e vem a força junto com a certeza que vou vencer tudo isso", iniciou ela na legenda da selfie.



"Você que está passando por algo difícil na vida foca na cura, feche os olhos e imagine tudo resolvido. Só vamos entender lá na frente. Um dia de cada vez!", ponderou a artista.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de bom ânimo à Simony. "Eu creio! Você já está curada em nome de Jesus", disse uma internauta. "Você vai vencer!", afirmou outra. "Nosso exemplo de mulher! Oro todos os dias por você", escreveu uma fã. "Linda e dando exemplo de coragem! Parabéns, Simony!", enalteceu uma usuária.