Ex-BBBs conferem a pré-estreia do filme 'Flash' em São Paulo

Rio - A ex-BBB Larissa Santos prestigiou a pré-estreia do filme "Flash", que aconteceu em um cinema de São Paulo, na noite desta terça-feira. A professora de educação física estava acompanhada pela irmã, Letícia, e surpreendeu os fãs com a semelhança entre elas.

Os ex-BBBs Gabriel Fop e Tina Calamba, que também participaram do "BBB 23" com Larissa, também conferiram a pré-estreia do filme. Recentemente, Larissa Santos terminou seu namoro, iniciado ainda no confinamento, com o ex-BBB Fred Bruno. Ela, inclusive, já trocou alguns beijos com o ex-BBB Rodrigo Mussi durante o evento São João da Thay, que aconteceu no Maranhão, este mês.