Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, celebra participação em série: 'Coração transbordando'

Rio - Flora Cruz, de 20 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para falar sobre seu primeiro trabalho em uma série de TV. No Instagram, a filha do sambista Arlindo Cruz deu detalhes de sua experiência em "Encantado's", da Globoplay, e demostrou gratidão pela oportunidade de alçar voos cada vez mais altos.

"Ontem foi dia de gravação para uma participação pra lá de especial na série 'Encantado's'. A Vivi nasceu!", escreveu ela na legenda de alguns registros do episódio. "Obrigada a toda equipe pelo carinho e cuidado [...] Ainda em êxtase e com o coração transbordando gratidão", admitiu a artista.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de carinho à Flora. "Muito feliz por você, preta! Você merece as melhores coisas desse mundo", disse uma internauta. "Amei! Voa!", desejou outra. "Amarei assistir você!", afirmou uma fã. "Vai brilhar muito", acrescentou uma admiradora.