Felipe Dylon fala sobre romance com Sabrina Sato: 'Foi bacana'

Rio - ídolo adolescente nos anos 2000, Felipe Dylon revelou que teve um breve romance com Sabrina Sato. Durante participação no podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sergio Mallandro e Renato Rabelo, o artista contou que o envolvimento com a apresentadora ocorreu em 2005, quando ele tinha 18 anos.

"Foi uma coisa tranquila. A gente se curtia, se gostava, tinha um respeito mútuo.[Ficamos] quando eu estava apresentando um programa de verão na MTV em São Paulo, aí eu voltei para o Rio e ficou um pouco difícil pela distância. Ela é uma querida, uma pessoa do bem. Ela é apaixonante", disse.



O cantor ainda entregou que o clima entre eles teve início nos bastidores de um programa que Sabrina Sato integrou na RedeTV. "Eu tinha 18 anos. Rolou um clima durante uma entrevista do 'Pânico'. Foi bacana a química que rolou."