Aluguel em mansão que foi da Família Walt Disney custa R$ 200 mil por mês

Rio - Imagine só visitar a casa que serviu de inspiração para boa parte dos personagens clássicos da Disney? A mansão em que Walt Disney morou na Califórnia, nos Estados Unidos, está disponível para aluguel, segundo a revista norte-americana People. A residência tem 631 mil metros quadrados e custa cerca de 40 mil dólares, por mês, o que ultrapassa os R$ 200 mil.

O espaço conta com quatro quartos, cinco banheiros, impressionante sala de estar em dois andares, lareira e janelas originais com vista para o horizonte de Los Angeles. A mansão foi projetada pelo artista e arquiteto Frank Crowhurst. O terreno possui ainda uma piscina, uma área de jantar coberta e uma garagem para 10 carros, além de uma casinha com tema de Branca de Neve, construída para as filhas do criador do Mickey Mouse.

Walt viveu neste espaço ao lado da esposa e das filhas, entre os anos de 1932 e 1950, período em que também criou alguns de seus personagens mais queridos, como Branca de Neve, Mary Poppins e Ursinho Pooh. O jornal local Orange County Register, que circula na Califórnia, informou em 2021 que a casa de inspiração normanda francesa, foi construída em apenas 2 meses e custou 50 mil dólares na época.