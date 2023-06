Ivete Sangalo e Marcos Mion vão apresentar o 'Criança Esperança'

A TV Globo anunciou, nesta quarta-feira, que Ivete Sangalo e Marcos Mion serão os apresentadores do "Criança Esperança", que acontece em agosto. Em sua 38ª edição, o evento, que tem como objetivo conscientizar as pessoas em prol dos direitos da criança e do adolescente, contará com musicais inéditos, participação do público e uma nova identidade visual.

Os Mesões da Esperança também ganham nova roupagem, e estarão embarcados dentro de alguns dos tradicionais programas da TV Globo, que serão especiais e temáticos. E, claro, vai reunir os vários talentos da emissora para receber as ligações dos doadores. No dia do show, o Mesão será ainda mais especial, no palco, como parte fundamental do festival de música.

Neste ano, o 'Criança Esperança' vai beneficiar 101 projetos sociais, distribuídos por todas as regiões do país. E para fortalecer o senso de coletividade, convocando o público a se unir para essa grande corrente do bem, uma nova campanha ganha as telas e as plataformas da Globo ao longo do mês de julho, lembrando que qualquer doação faz diferença na vida de quem precisa.



No ano passado, o evento teve como tema "Educação é a nossa esperança" e foi apresentado por Taís Araujo, Tadeu Schmidt, Marcos Mion e Paulo Vieira.