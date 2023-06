Datena manda recado ao vivo após indireta de Bacci na Record

Rio - O apresentador do "Brasil Urgente" na TV Band, José Luiz Datena, usou o programa desta terça-feira (13) para soltar uma indireta a alguém que teria falado mal da emissora, o que foi apontado pela internet como Luiz Bacci, da Record TV, que comanda o "Cidade Alerta" na mesma faixa de horário.

Na segunda-feira (12), o âncora da TV de Edir Macedo disse que o seu noticiário era o único no horário que tinha helicóptero. O telejornal da Band perdeu o reforço na cobertura na última semana, após cortes de gastos, que incluíram a demissão de pessoal.

"Neste horário, aqui em São Paulo, em televisão, apenas a Record tem helicóptero pra deixar você bem informado, sobrevoando São Paulo ao vivo", disse Bacci.

Datena não deixou barato e rebateu a declaração do colega no ar. "Mudando de pato pra ganso, eu queria dar um recado a gente que fica me passando recadinho no WhatsApp dizendo 'Meu irmão, eu adoro você, fantástico' e dando sugestões, e depois vibra com a crise de pessoas sendo mandadas embora. Quem vibra com a desgraça dos outros é mau-caráter da pior espécie. Para esse mau-caráter, que sabe quem é, não me manda mais recadinho de amizade. Você, que se alimenta da desgraça dos outros, que perdem empregos, são pais de família, você não vale absolutamente nada. Você é um mau-caráter desgraçado! Manda outro recado pra mim que eu conto a história todinha", disse sem mencionar o nome do apresentador do "Cidade Alerta".

Nas redes sociais, o vídeo ganhou força e seguidores comentaram sobre toda a história, relacionando os comentários a figura de Bacci. "Datena mencionou as demissões que estão acontecendo na Band. Seria uma alfinetada no Bacci, da Record?", questionou um. "E o Bacci segue jogando indireta pro Datena", escreveu outro ao citar a declaração de Bacci.