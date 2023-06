Arthur Aguiar comenta novo relacionamento: 'Estou muito feliz'

Rio - Arthur Aguiar usou o Instagram Stories nesta quarta-feira (14) para agradecer as mensagens de carinho que recebeu após assumir o relacionamento com a empresária Jheny Santucci. Na interação com os seguidores, o cantor afirmou que está vivendo uma nova em sua vida.

"Esse story é pra agradecer você que está me assistindo, por todas as as mensagens que você está me mandando, de carinho. Estou muito feliz, feliz que vocês estão felizes. Realmente recebi muitas mensagens legais, e isso me deixa feliz, me deixa em paz, me aquece o coração",

"Obrigada a cada um de vocês que gastou um pouco do seu tempo pra me mandar uma mensagem de carinho, de felicidade, de coisas boas. Muito obrigada mesmo", finalizou Arthur, que divulgou uma foto da amada após o Dia dos Namorados.