Preta Gil recebe o carinho de fãs após vídeo sobre gordofobia

Rio - Preta Gil usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para comemorar a repercussão de um vídeo publicado em seu instagram, falando sobre episódios de gordofobia vivenciados pela cantora, ao ouvir elogios sobre seu emagrecimento, devido ao tratamento contra um câncer de intestino.

"Fiquei feliz com a repercussão do meu vídeo sobre gordofobia, porque é sobre isso. E muita gente, muita gente que pensa como eu e entende a complexidade e a gravidade desses comentários gordofóbicos. Isso me dá uma sensação muito real de que estamos evoluindo apesar de ainda existirem pessoas com a mente atrasada. Mas quando eu recebo essa enxurrada de empatia eu vejo que a gente está evoluindo", disse ela.

Com o tratamento realizado através das sessões de quimioterapia, Preta Gil perdeu peso e internautas apontaram que o emagrecimento seria bom para a artista. A cantora rebateu o assunto em suas redes sociais e falou sobre a mentalidade distorcida das pessoas.

"Enquanto eu fazia quimioterapia eu ficava muito enjoada e isso não me permitia me alimentar da forma correta. Isso fez com que eu perdesse peso, mas isso não é saudável. Não conseguia me alimentar porque ficava muito enjoada. Perdi muita massa muscular e isso que estou correndo atrás de ganhar. Não é elogio, não façam este tipo de pergunta ou de comentário achando que estão me elogiando, porque isso não é um elogio. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque estou doente", comentou.