Roberto Justus revela perda de cabelo durante tratamento do câncer

Rio - Em tratamento de um câncer, Roberto Justus atualizou seu estado de saúde em uma caixinha de perguntas aberta por Ana Paula Siebert, mulher do empresário, na madrugada desta quarta-feira (14). O apresentador, que foi diagnosticado com um tumor na bexiga em novembro do ano passado, respondeu se está 100% curado da doença.

"Estou muito bem, fazendo imunoterapia. São doze sessões uma vez por mês, já fiz sete. Todos os exames que faço estão dando que não tenho nada. E é torcer porque esse tipo de doença tem que levar cinco anos para cura total. Passar sete meses, por enquanto tá tudo indo muito bem", afirmou.

A influenciadora ainda negou que o marido esteja usando peruca em decorrência do tratamento. "Me perguntaram se você está de peruca. Gente, Roberto perdeu quase todo cabelo com a quimio. Mas eu nunca vi genética boa de cabelo. Voltou tudo. E mais forte. É surreal, eu também quero um pouco desse cabelo", disse.