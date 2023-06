Ex-BBBs passam por treinamento da Globo dedicado a apresentadores

Rio - A TV Globo decidiu apostar em alguns talentos para os próximos anos. O objetivo é criar uma série de apresentadores, que possam atuar nas atrações da emissora carioca, que rompeu com grandes nomes nos últimos anos.

Neste ano, a campeã do "Big Brother Brasil", Amanda Meirelles, além de Domitila Barros, Ricardo Alface e Sarah Aline, participam do curso disponibilizado pela Globo. Rodrigo Mussi, da edição passada do reality, também está entre os alunos do projeto.

Apelidado de "Cria Globo BBB", a série de atividades tem mobilizado os ex-participantes em suas redes sociais, publicando uma série de conteúdos.