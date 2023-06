Virgínia e Zé Felipe aparecem em questão de matemática e viralizam

Rio - Virgínia Fonseca e Zé Felipe viralizaram nas redes por um motivo inusitado nesta quarta (14): o casal foi assunto de uma questão de prova do Ensino Médio. Fotos do enunciado da avaliação de matemática de uma escola pública repercutiram no Twitter e dividiram opiniões.



Na questão, que foi aplicada em uma prova do terceiro ano, o professor pede que os alunos calculem quantos caminhos Zé Felipe pode tomar para chegar ao local de seu show. Em outra pergunta, devem mostrar quais as rotas possíveis para o cantor ir ao show passando em casa primeiro para buscar sua "querida esposa" Virgínia.



As fotos da prova foram compartilhadas por uma estudante da instituição de ensino, que achou graça da situação e ainda comentou o enunciado. "E a prova de matemática com pergunta sobre a Virgínia e o Zé Felipe (faltou a base e as Marias). Não respondi, mas o Felca sabe essa", escreveu a menina. ''Felca'' é como ficou conhecido o youtuber Felipe Bressanim, que viralizou testando a base da influenciadora digital.



Com a repercussão do post, internautas ficaram divididos em considerar a tática inovadora ou lamentável: "Se eu fosse esse professor(a) teria era vergonha de colocar uma questão dessa em uma prova!", afirmou uma pessoa. "Isso é ótimo, chama atenção dos alunos e pode ter ótimos resultados", argumentou outra. "É o fim dos tempos!", reclamou uma terceira. "Professora ícone", admirou mais uma.