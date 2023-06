Grazi Massafera desembarca no aeroporto Santos Dumont

Rio - Esbanjando elegância, Grazi Massafera desembarcou no início da noite desta quarta-feira (14) no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. A atriz de 40 anos foi clicada usando calça jeans escura, botas, sobretudo azul e bolsa branca enquanto deixava a região.

Em maio, Grazi Massafera deixou os internautas alvoraçados ao aparecer em um registro compartilhado pelo ex-marido, Cauã Reymond. O ex-casal posou juntos na celebração dos onze anos da filha, Sofia. A postagem gerou expectativa nos fãs dos atores por uma reconciliação.