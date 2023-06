Carol Peixinho e Thiaguinho aproveitam viagem pela Irlanda

Rio - Carol Peixinho usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para publicar registros ao lado do namorado, o cantor Thiaguinho, durante uma viagem do casal pela Irlanda. “Amo desbravar novos destinos!!”, disse a ex-BBB.

Na sequência de fotos, os dois aparecem em pontos turísticos da região, além de desfrutarem momentos ao lado de amigos e bem juntinhos. Nos passeios, Peixinho vestiu um short roxo, tênis e camisa branca. Já Thiaguinho apostou numa camisa marrom, bermuda e tênis.



No mês passado, a dupla estava na Angola, cumprindo uma série de shows do cantor. A temporada também rendeu uma série de momentos dos apaixonados nas redes sociais.