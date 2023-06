César Tralli recebe a visita da filha nos bastidores da Globo

Rio - César Tralli compartilhou com os seguidores de suas redes sociais, um momento raro em sua rotina de trabalho: a visita da filha Manuella, de apenas 3 anos, ao jornalismo da Globo em São Paulo, onde atua. A menina é fruto do relacionamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, com quem é casado desde 2017.

"Visita Ilustre! Que honra receber esse meu amor da vida pela primeira vez aqui… 'Papai, posso ir no seu trabalho?'. 'Claro, filha! Vamos combinar algum dia'. 'Papai, você não vai me levar não?'. Promessa cumprida, finalmente. Com louvor", escreveu o jornalista.

Em registro divulgado no instagram, Tralli aparece na redação da GloboNews, onde o pai comanda o "Edição das 18h", exibido no canal por assinatura, além de ser titular do "Jornal Hoje", na TV aberta.