Philippe Coutinho e Ainê renovam votos de casamento no Rio

Philippe Coutinho e Ainê renovaram os votos de casamento no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Casados há dez anos e pais de três filhos, eles reuniram familiares e amigos na cerimônia. Para a ocasião, a influenciadora digital apostou em um vestido no estilo romântico, com detalhes em renda.

Após a celebração, rolou o maior festão com direito a shows de Mumuzinho e Leo Santana. Ainê, inclusive, trocou de vestido e atraiu todos os olhares com um modelo tomara que caia e cheio de brilhos. No Instagram, a influenciadora compartilhou alguns momentos do dia especial com os seguidores.

Atualmente, Philippe atua no Aston Villa. Ele e a família moram em Birmingham, na Inglaterra.