Jessie J mostra silhueta após gravidez e reflete sobre maternidade: 'Seu corpo foi lar'

Rio - Jessie J, de 35 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para mostrar seu corpo após dar à luz o primeiro filho, Sky, em maio deste ano , e aproveitou para refletir a respeito do conceito maternidade real. No Instagram, a cantora britânica publicou uma imagem em que aparece seminua, cobrindo apenas os seios com uma tarja preta, e falou sobre a experiência da gravidez do herdeiro, fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete Chanan Safir Colman, de 39.

"Estou escrevendo isso para mim e para qualquer outra pessoa que precise ler esta mensagem. Seu corpo foi um lar para outra pessoa morar durante 9 meses. Seus órgãos se moveram e precisam encontrar o caminho de volta para onde estavam antes. Seu útero ainda está desinflando lentamente. Seus hormônios estão voando e caindo. Seu corpo está realizando o trabalho mais duro que já fez. Você está exausto, mas é magico", iniciou a artista na legenda do registro.

"Você cresceu como um ser humano completo. Um humano que está fazendo isso com você e o ama além da medida. Sem pressa. Seja fácil consigo mesma, com seu corpo e com a sua mente. Lembre-se de que você está em recuperação e não se esqueça de lembrar também as pessoas ao seu redor", aconselhou Jessie.

A mamãe de primeira viagem ainda ratificou a importância de aprender a lidar com as mudanças da silhueta durante o pós-parto. "Comemore seu novo corpo. Ele tinha que mudar. Será maior e menor em lugares diferentes e isso é bonito e natural. Ignore os sussurros de pessoas que dizem que você deveria ou não deveria parecer depois de um certo tempo. É 2023. As pessoas precisam relaxar. É a sua jornada. Seu tempo e seu corpo. Não é igual ao de ninguém, e é isso que o torna especial. Você é única", afirmou.

Ao final do post, Jessie explicou que o clique foi tirado poucos dias após o parto, mas que ainda permanece com um corpo similar. "Este era o meu corpo 11 dias após o parto e ainda pareço praticamente a mesma 35 dias depois. Eu amo meu corpo. Deu-me o companheiro de quarto mais mágico dentro e fora do meu corpo. E quando estiver pronto e capaz de mudar novamente, ele mudará. O que quer que pareça. Estou aqui para isso. Você está fazendo um trabalho incrível, mama", concluiu a cantora.