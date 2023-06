Celebridades comentam morte do tecladista e fundador da banda RPM, Luiz Schiavon: 'Vá em paz'

Rio - Famosos usaram as redes sociais, nesta quinta-feira, para lamentar a morte de Luiz Schiavon, tecladista e fundador da banda RPM. O músico morreu aos 64 anos, em São Paulo, em decorrência das complicações de uma cirurgia realizada para tratar uma doença autoimune com que lidava há quatro anos.

O cantor Lucas Silveira, da banda Fresno, foi um dos primeiros a lamentar a morte do artista. "Tive a honra de gravar o Schiavon num disco do RPM que jamais saiu. Uma pena. Força pra família e amigos do RPM", escreveu ele através dos stories do Instagram. Na rede social, Márcio Buzelin, tecladista da Jota Quest, também expressou seus sentimentos. "Vá em paz mestre", desejou o músico.

No Twitter, o cantor Ritchie aproveitou para prestar uma última homenagem ao amigo. "R.I.P. [descanse em paz em inglês] Luiz Schiavon, tecladista e cofundador da banda RPM", tweetou ele. Já o apresentador Britto Jr. relembrou, saudoso, o auge do artista. "Morre Luiz Schiavon, 64. Tecladista fundador do RPM, que fez grande sucesso nos anos 80, vinha há 4 anos tratando de doença autoimune e não resistiu às complicações de uma cirurgia. Não há quem, daquela geração, não tenha curtido Louras Geladas, Rádio Pirata e outros sucessos", afirmou o jornalista.

Veja abaixo o que outros famosos disseram

Marcelo Gasperini, baterista: "Difícil mensurar a importância dele no Rock brasileiro."

DJ Kalunga: "Recebemos a triste notícia da morte desta lenda chamada Luiz Schiavon, o famoso tecladista da banda RPM, um cara que revolucionou na década de 80 com jeito de tocar um teclado, músicas quem embalaram gerações, juntamente com Paulo Ricardo e demais componentes, eu sem dúvida de errar, posso afirmar que foi uma das maiores bandas nacionais dos anos 80. Fico feliz por outro lado por ter tido o prazer de conhecê-lo na Festa Balão Mágico, dar um abraço, dar um oi, e poder dizer que, sim, 'Nós trouxemos o RPM' e pude conversar e registrar o momento com Luiz Schiavon."

Flávio Ricco, jornalista: "Vai na paz, Schiavon. Você foi demais!"

Vai na pan, Schiavon. Você foi demais

André Barcinski, jornalista e roteirista: "Que tristeza a partida do Luiz Schiavon, do RPM, banda que marcou o rock brasileiro dos anos 80 com uma sonoridade mais eletrônica e 'sintetizada' que ele, Schiavon, moldou."