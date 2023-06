Após se sentir mal, Zilu Godoi dá entrada em hospital de São Paulo

Zilu Godoi, de 65 anos, deu um susto nos fãs na madrugada desta quinta-feira. A empresária e ex-mulher de Zezé di Camargo deu entrada Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e compartilhou, no Instagram, uma foto em que aparecia em um leito tomando uma medicação intravenosa.

"(Vou embora) Quando acabar tudo isso aí. Daqui a pouco a gente vai descansar. Também vou falar daqui a pouco para vocês o motivo de eu estar no [hospital] Einstein tomando medicação. Uma coisinha aí que apareceu, mas se Deus quiser logo estarei bem. Vou ficar", disse.

"Aqui tem médicos bons. O Einstein gosta tanto de mim, que quando venho para o Brasil tenho que dar uma passadinha. Não seria normal se não passasse", concluiu ela, que, até o momento, não deu mais informações sobre seu estado de saúde.

Atualmente, Zilu mora no Estados Unidos. Ela veio ao Brasil para passar o dia das mães ao lados dos filhos, Wanessa Camargo, Camila e Igor, frutos de sua relação com Zezé, e está no país desde então.