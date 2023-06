Artistas internacionais são fotografados ao chegar em São Paulo

Rio - Várias celebridades internacionais foram clicadas ao chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira. Nomes como Nicola Coughlan, da série "Bridgerton", Corey Mylchreest, de "Rainha Charlotte", Anya Chalotra, de "The Witcher" e Dallas Liu, astro da série "Avatar: a Lenda de Aang", foram recebidos por fãs, que esperavam no saguão local para pedir autógrafos e fotos.

Os artistas estão no Brasil para participar do Festival Tudum, evento promovido pela Netflix, que ocorrerá no Pavilhão da Bienal, localizado no Parque Ibirapuera, entre os dias 16 e 18 de junho. Entre as atrações confirmadas, espera-se ainda a presença de astros como Arnold Schwarzenegger, Gal Gadot, Chris Hemsworth e Henry Cavill.