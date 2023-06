Grávida de gêmeos, Bárbara Evans mostra barriguinha na web: 'Meus meninos'

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar a evolução de sua barriga durante a gestação dos filhos gêmeos. No Instagram, a modelo, que já é mãe de uma menina, fruto do relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro, de 31, se derreteu ao mostrar um clique da nova silhueta.



"Onze semanas dos meus meninos", babou a filha de Monique Evans via stories.

Recentemente, Bárbara explicou a decisão de engravidar de dois meninos. A loira contou que foi autorizada a fazer a escolha após descobrir que havia uma pré-disposição genética ao câncer de mama. Depois de conversar com os médicos, a influencer ponderou que o melhor a ser feio era implantar embriões que gerariam crianças do sexo masculino.