Anitta esbanja boa forma durante viagem de férias; veja

Anitta, de 30 anos, segue compartilhando os momentos de suas férias pela Europa com os fãs. A Poderosa publicou uma série de fotos de sua viagem à Croácia, no Instagram, nesta quinta-feira, e deixou seus mais de 64 milhões de seguidores babando por sua beleza e boa forma. Juliette, Lexa e Vivi Wanderley aparecem em alguns registros.

Amigos e fãs de Anitta, claro, a encheram de elogios. "Maravilhosa", comentou Dani Calabresa. "Linda demais", comentou um fã. "Gostosa", reagiu outro. Em seu perfil secundário, onde só fala português, a artista compartilhou imagens usando um biquíni com bichinhos de pelúcia e escreveu: "Estou feliz".

Mais cedo, nos stories, a Poderosa contou que ela e os amigos levaram uma bronca ao embarcarem em um jatinho particular. "A gente já chegou no avião tomando fecho. Não pode gritar, tem que se comportar. São chiques, a gente tem que ficar assim. Quatro choques, gente tem que ser chique. Se comporta como alguém que está dentro de um jato, menina. Não fica trazendo essas pessoas, as nossas raízes, não. A gente tomou um fecho agora, hein gente", disse, aos risos.

Na última quarta-feira, Anitta contou teve seu relógio roubado na Croácia. Ela compartilhou uma imagem do acessório, que custa cerca de R$ 105 mil, em sua rede social e alertou seus admiradores. "Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio, foi roubado de mim. Obrigada", afirmou ela, que deu mais detalhes sobre o roubo e tranquilizou os fãs.

"Estou bem. Ontem, quando a gente saiu a noite, entraram na nossa casa e roubaram as minhas coisas. Mas está tudo bem. A gente está vivo, com saúde, coisas a gente compra novas, porque a gente trabalha muito", destacou.