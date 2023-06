'O cheiro era insuportável', diz Leão Lobo sobre camarim compartilhado com Dudu Camargo

Rio - Leão Lobo revelou que reclamava constantemente do cheiro do camarim em que dividia com Dudu Camargo. Na última quarta-feira (7), o SBT confirmou a demissão de Dudu Camargo da emissora após sete anos de trabalho.

"Por sorte ou azar, eu dividi camarim com ele. Diversas vezes entrei nesse lugar, ele ficava lá de manhã, eu ficava à tarde, quando fazia o 'Fofocalizando' e o cheiro era insuportável. Eu ia lá reclamar, porque não dava para ficar dentro, e as camareiras diziam: 'Ai, Leão, vai para o outro, porque realmente esse camarim tem problemas'", disse o jornalista.



Leão confessou ainda que mesmo com o espaço tendo um banheiro exclusivo, tinha alguma pessoa que fazia questão de urinar em uma lixeira, o que provocava degradação ainda maior do local. "Várias vezes encontrei xixi no balde do lixo, tendo ali um banheiro completo dentro do camarim. Algumas vezes entrei, ele estava ali dormindo, parecia que não estava bem, ficava lá [como que] desmaiado. Era complicado", assumiu.

Na coluna De Olho Nas Estrelas, do O DIA, Leão Lobo chegou a adiantar que o "estopim" da demissão de Dudu Camargo teria acontecido por ter defecado no chão do camarim da emissora. Em seguida, o antigo apresentador do Primeiro Impacto teria usado uma toalha para limpar o local e escondido atrás de um forno de micro-ondas.