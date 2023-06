'Não tenho qualquer ligação com esse deputado', dispara Samara Felippo em alfinetada sobre Mário Frias

Rio - Samara Felippo usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para se pronunciar sobre o processo que recebeu de Mário Frias, por uma suposta ofensa. A atriz aproveitou o espaço para reforçar seu carinho e respeito por Nivea Stelmann, ex-mulher do Deputado e Miguel, que é filho da amiga com o ex.

"Amo e respeito muito minha amiga e irmã Nívea e amo e admiro muito Miguel, filho do excelentíssimo, mas, não sou madrinha do filho dela e não sou madrinha do filho dele. Imprensa caótica se informem antes de publicar. Ela é madrinha da minha filha mais velha! Não tenho qualquer ligação com esse deputado", afirmou.



A atriz foi processada pelo político, que pede na justiça uma indenização de R$ 20 mil por danos morais, e pede que Samara seja proibida de falar seu nome nas suas redes sociais. A alegação foram imagens compartilhadas por Felippo, em que usa emojis de palhaço, jumento e cocô, para cobrir o rosto de Mário.



A juíza Claudia Guimarães dos Santos, responsável pela 2ª Vara do Juizado Especial Cível, negou a solicitação de liminar de urgência feita para evitar que a artista falasse sobre Frias.