Paulo Ricardo se posiciona sobre a morte de Luiz Schiavon

Rio - O cantor Paulo Ricardo usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para se posicionar em relação à morte do ex-colega e fundador da banda RPM, Luiz Schiavon. A ação do artista aconteceu depois de cobranças de fãs, já que os dois estavam sem se falar por conta de uma disputa judicial relacionada a marca que pertenceu ao grupo.

"Conheci Luiz Antônio Schiavon Pereira no verão de 79, num ensaio de um grupo cover de Deep Purple em São Paulo, cujo baterista havia sido indicação minha, meu compadre Lair. Ocorre que no meio do ensaio eles se desentenderam, divididos entre compor ou não em Português. Perguntado, disse que me parecia normal cantar em Português no Brasil, e ali a banda acabou! O tecladista então me perguntou se eu faria uma letra para uma música dele e ali começou uma parceria que, algumas bandas depois, viria a se tornar o RPM", escreveu.

Paulo Ricardo ainda relembrou um ensaio fotográfico feito por Rui Mendes, quando tinha um duo ao lado de Luiz, em 1983 e falou sobre ensaios que aconteciam na casa dos familiares do tecladista.

"Nesta época trabalhávamos diariamente no sobrado da casa dos pais de Schia, na Rua Cardeal Arcoverde, em Pinheiros, no repertório que viria a ser nosso primeiro álbum, 'Revoluções por Minuto', sob os olhares de reprovação de sua mãe, que gostaria de vê-lo arquiteto e não gostava nada da má influência daquele moleque que dizia, 'Dona Edméia, um dia a senhora ainda vai pendurar um disco de ouro na parede da sua sala!' Foram muitos, graças a Deus! Ficam as canções, as lembranças maravilhosas e os meus sentimentos aos fãs, amigos e familiares", pontuou.