Chay Suede compartilha novo look e fãs se derretem: 'Maravilhoso sempre'

Rio - Nesta quarta (14), Chay Suede surpreendeu seguidores com os resultados de sua mais nova transformação estética. O ator apareceu no Instagram com os cabelos platinados e recebeu elogios.

No post, o famoso começa sentado em uma cadeira do salão de beleza, até que o vídeo é cortado e ele surge virado para a câmera, escondendo o rosto com a mão e mostrando os fios loiros. "NEVOU! @chay mudou de visual, nesta quarta-feira (14), e lançou o cabelo platinado. Aprovado?", brincou o artista na legenda.

Fãs do ator foram aos comentários expressar suas opiniões sobre o novo look: "Meteu o loiro pivete, amei", escreveu uma internauta. "Eu tô chocada! Ficou lindo demais! Amei!", admirou outra. "Arrasando sempre", afirmou uma terceira. "Esse aí qualquer coisa que fizer fica perfeito", escreveu mais um.